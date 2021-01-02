В сильные морозы тюменцам рекомендуют сократить длительность прогулок на свежем воздухе

В новогодние каникулы многие тюменцы стараются выбраться на природу: погулять по лесу, покататься с горок, на коньках, провести пикник на базе отдыха. Однако длительное пребывание на улице, особенно в сильные морозы, может привести к переохлаждению и обморожению. Тюменские врачи дают рекомендации, как избежать неприятностей во время зимних прогулок.

Специалисты советуют сократить длительность прогулок на свежем воздухе. Во время поездок за город следует учитывать погоду, одеваться тепло, по возможности закрывая все участки тела. Ношение перчаток или варежек, шапок и шарфов – обязательно. Обувь не должна быть тесной, а находясь на воздухе надо постоянно двигаться.

Во время морозов лучше отказаться от курения и употребления алкоголя: опьянение вызывает повышенную теплоотдачу, а никотин нарушает периферическое кровообращение в руках и ногах. Ориентируясь на погоду, нужно обращать внимание не только на температуру воздуха, но также на ветер и влажность.

Первыми признаками обморожения являются бледно-синюшная кожа, а также сниженная температурная, тактильная и болевая чувствительность. При отогревании появляется сильная боль, покраснение и отек мягких тканей. Если же повреждение более глубокое, то через 12-24 часов могут появиться пузыри с кровянистым содержимым. У детей обморожение проявляется вялостью, безучастностью к окружающему, бледными и холодными кожными покровами, частым пульсом. Температура тела может опуститься ниже 36° С. При этих симптомах нужно как можно скорее зайти в теплое помещение, снять промерзшие обувь, носки и перчатки. Если обморожение неглубокое, то кожу достаточно согреть теплыми руками, легким массажем, растираниями шерстяной тканью и дыханием.

Ни в коем случае нельзя разогревать кожу снегом, не рекомендуется использовать масла, жир, растирать кожу спиртом при глубоком обморожении. При тяжелых обморожениях пострадавшего нужно занести в теплое помещение. Если он в сознании, дать горячее питье и в течение нескольких минут провести изоляцию обмороженных зон от воздействия тепла подручными средствами, пишет "Мегатюмень".