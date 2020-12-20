Тюменские врачи рассказали, как не замерзнуть во время зимних прогулок

Чтобы не замерзнуть во время зимних прогулок, врачи советуют тюменцам соблюдать несколько простых правил: дышать через нос, пользоваться защитными кремами, правильно питаться и выбирать теплую одежду из натуральных тканей.

Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, нужно приучить себя дышать на улице только через нос, а перед выходом на холод за 20-30 минут нанести на кожу рук и лица специальные защитные крема от непогоды, а на губы - жирную гигиеническую помаду.

Зимой следует носить теплую одежду из натуральных материалов, обувь и перчатки на натуральном меху. На улице при сильном ветре обязательно прятать руки в карманы или надевать варежки, а лицо прикрывать капюшоном, высоким воротником и широким шарфом.

В холодное время года эксперты советуют также пересмотреть свой рацион питания, ведь энергия, получаемая с пищей, тратится в основном на сохранение температуры тела на морозе. В ежедневном рационе должны присутствовать продукты, которые содержат масла: орехи, жирная рыба, оливковое масло.

Тем, у кого есть холодовая аллергия, советуют сократить время пребывания на морозе до минимума, не употреблять холодных напитков и продуктов, не умываться и не мыть руки ледяной водой. При значительном недомогании можно воспользоваться антигистаминными препаратами, однако принимать их стоит только после назначения врача.

Специфических медикаментов для лечения холодовой аллергии в медицинской практике не существует. Пациентов принято лечить так же, как и при других видах аллергических реакций. Для начала нужно пройти обследование, найти слабые места в организме и понять, почему иммунитет не срабатывает и не защищает от воздействия холода. Затем, необходимо вылечить все уже имеющиеся заболевания и повысить свой иммунитет, пишет "Мегатюмень".