Под Тюменью замерзающего мужчину спас прохожий

Накануне экстренная помощь потребовалась мужчине в поселке Богандинском. Лежащего на снегу человека ранним утром увидел проезжавший на автомобиле водитель, он вызвал скорую помощь.

Спустя 8 минут на месте уже работала бригада скорой медицинской помощи. Фельдшеры обследовали пациента, оказали ему помощь и доставили в Областную клиническую больницу №1 с предварительным диагнозом переохлаждение. На момент эвакуации состояние пациента оценивалось медиками как средней степени тяжести, рассказали в пресс-службе ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".

Специалисты скорой помощи напоминают, что при тяжелом обморожении и переохлаждении оказать себе первую помощь пострадавший не в состоянии, его жизнь в руках очевидцев и случайных свидетелей. Нужно как можно быстрее его согреть: переместить в теплый автомобиль или помещение, дать горячее питье. Если такой возможности нет, то хотя бы укрыть от ветра одеялом или любой тканью, специальными средствами — фольгированным одеялом. Можно частично поделиться своей верхней одеждой (кофтой или курткой).

При тяжелых обморожениях — нет боли и чувствительности в конечностях, кожа бледная, холодная как лёд, движения в суставах пальцев значительно ограничены или полностью отсутствуют – пострадавшего нужно занести в теплый автомобиль или помещение, если в сознании, дать горячее питье. В течение 3–4 минут необходимо провести изоляцию обмороженных зон от воздействия тепла подручными средствами. Это резко снизит вероятность некроза тканей и ампутации конечности. Из бумаги, газеты или одеяла формируется чулок, рукавица, верхний край которых должен перекрывать здоровые ткани не менее 10 сантиметров, фиксируется бинтом или подручными элементами одежды (шарф, платок, свитер, куртка).