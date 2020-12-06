Тобольск украшают к новогодним праздникам

Источник фото: Тобольское ПАТП

В Тобольске завершается оформление улиц к Новому году. Праздничная концепция по украшению города имеет название "Летучий корабль".

Как рассказала директор тобольского департамента по культуре и туризму Елена Распопова, к оформлению города подключились предприниматели города. Принять участие в преображении духовной столицы Сибири к зимним праздникам может каждый житель. Для этого нужно украсить свои придомовые территории, предприятия, поучаствовать в создании новогоднего настроения во дворах.

На улицах Тобольска уже появились персонажи любимой сказки Иванушка и Забава, которые, спасаясь от жадного Полкана, попали в сибирский город. Конек-горбунок и Жар-птица также присутствуют в праздничном оформлении города, пишет "Тюменская область сегодня".