Тюменцам следует проверить герметичность окон перед морозами

Холодные окна могут доставить тюменцам множество неприятностей с наступлением морозов. Ни плотные шторы, ни включенные на полную силу батареи не помогут сберечь комфортную температуру в квартире. Поэтому с наступлением зимы следует проверить герметичность и настройки окон, чтобы избежать проблем в холода.

Как рассказал мастер по установке окон из Тюмени Ильдар Казанцев, первым делом следует проверить правильную настройку оконной фурнитуры. Окно должно легко, ровно и плотно закрываться. Затем нужно определить, откуда дует, от этого будут зависеть и дальнейшие действия. Если дует между подоконником и рамой, то причина в разрушении монтажного шва. Монтажная пена, которую применяют при установке окон, сохраняет свои свойства около 6-8 лет. Нужно аккуратно снять отливы (со стороны улицы, если есть возможность), очистить застарелую пену и грязь, а затем залить новой монтажной пеной. Также можно избавиться от щелей с помощью прозрачного силиконового морозостойкого герметика.

Если же дует от петель, тогда их необходимо отрегулировать ключом-звездочкой. Для этого понадобится снять пластиковую защиту. Главное помнить: чем ближе к окну, тем больше зажим.

Кроме того, растянуться и засохнуть может резиновый уплотнитель окон, от этого тоже появляется сквозняк. Старую резинку нужно заменить, это легко сделать самостоятельно. Новый уплотнитель лучше смазать силиконом, так он прослужит дольше, пишет "АиФ -Западная Сибирь".