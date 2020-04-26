Тюменцам дали рекомендации по безопасной мойке окон

В Тюмени наступили тёплые дни, и многие хозяйки решают вымыть окна в квартире. Некоторые в таком случае привыкли пользоваться услугами клининговых фирм, однако сейчас в связи с ограничительными мерами такие компании закрыты, да и медики советуют избегать контактов с людьми. Поэтому чисткой окон стоит заняться самостоятельно. О том, какие меры предосторожности необходимо соблюдать и как очистить окна с наружной стороны, рассказала сотрудница клининговой службы Вера Самохвалова.

Первым делом нужно вымыть окна и рамы изнутри, чтобы можно было видеть все грязные места с уличной стороны стекол, а пыль с внутренней стороны или с подоконника не перенести на уличную сторону в процессе мойки.

Далее можно начать чистку с наружной стороны окон. Чтобы нанести чистящее средство на стекло, не нужно за окно вытягивать руку – средство наносят на тряпку или губку, которыми будете мыть окно. Окно можно вымыть несколькими способами, наилучший вариант – использовать телескопическую щётку со скребком, которой можно дотянуться до самых дальних уголков. В случае её отсутствия можно воспользоваться обычной шваброй с длинной ручкой.

Чтобы мойка окон была безопасной, необходимо помнить, что вставать у открытого окна на стремянку, табурет, стол или другую мебель строго запрещено. Также нельзя наклоняться или переваливаться в открытое окно на улицу. По словам Веры Самохваловой, лучше всего надеть страховочный ремень, даже если вы не собираетесь вставать на стул или наклоняться из окна. Такой ремень можно заказать онлайн в спортивных магазинах или на других сайтах. Его нужно закрепить за что-то крепкое, это и будет необходимой страховкой. Если дома в этот момент будет кто-то из взрослых, можно попросить его помочь и подстраховать вас. Он так же сможет предупредить, если вы попытаетесь сделать опасное движение, пишет "АиФ – Западная Сибирь".