Тюменцам рекомендуют чаще проветривать жилье

Многие тюменцы в зимний период отказываются от проветривания своей квартиры или делают это реже, но это неправильно, так как такое просто действие может помочь в борьбе с респираторными заболеваниями. Регулярное проветривание поможет лучше спать по ночам, быстрее просыпаться утром, а также не мучиться головными болями.

Как рассказали специалисты Роспотребнадзора, в квартире нужно поддерживать температуру 20-22 градусов и влажность 45-50%. Из-за отопления воздух становится сухим, поэтому для поддержания нужных значений эксперты рекомендуют приобрести увлажнитель.

Тюменский врач Елена Отмахова объяснила, что при проветривании обновляется состав воздуха: уменьшается количество болезнетворных бактерий, а количество кислорода наоборот увеличивается.

"Если перед окном расположена дорога – спасут зеленые насаждения перед окном. Они послужат естественным фильтром для пыли и других вредных веществ. Проветривать помещение зимой нужно около 10-15 минут 2-3 раза в день. Это полезно для профилактики инфекционных заболеваний, аллергии", – пояснила она.

Если же в доме есть больной, то частоту процедуры нужно увеличить. При этом окно для проветривания нужно открывать полностью, иначе полноценного воздухообмена не будет, пишет "Тюменская область сегодня".