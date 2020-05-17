Тюменским родителям следует помнить об опасности открытых окон

С наступлением тепла тюменцы все чаще открывают окна, однако забывают о том, что распахнутые створки представляют большую опасность для маленьких детей. Горожанам напоминают: следует принять все необходимые меры, чтобы уберечь малышей от беды.

Ребенку хватает нескольких секунд, чтобы по стоящим рядом стулу, столу, дивану забраться на подоконник, а москитная сетка не выдержит веса малыша, на нее запрещено опираться. Чтобы предотвратить трагедию, сотрудники УМВД России Тюменской области рекомендуют установить на окна специальные блокираторы, которые не позволят широко распахнуть створку.

Кроме того, рядом с оконными проемами не стоит ставить мебель, по которой ребенок сможет подняться. Не храните на подоконнике игрушки. Также опасно держать ребенка на руках или на подоконнике рядом с открытым окном. Неостекленный балкон также является серьезной опасностью для детей. Проверяйте, чтобы балконная дверь была закрыта, а ребенок не имел туда доступа, пишет "АиФ - Западная Сибирь".