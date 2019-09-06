В Тюмени спасли 4-летнего мальчика, стоявшего в проеме окна на пятом этаже

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Сегодня днем в областном центре спасли ребенка, который рисковал выпасть из окна пятого этажа. О 4-летнем мальчике, стоящем в оконном проеме, сообщили прохожие.

Инцидент произошел в доме на улице Таллинской. На место прибыли два экипажа вневедомственной охраны. Вместе с очевидцами они растянули одеяло под окном на случай падения ребенка. Еще двое поднялись на пятый этаж.

"Несколько раз постучав в запертую дверь квартиры и не дождавшись никакой реакции, правоохранители приняли решение взломать ее. Сотрудник вневедомственной охраны Вилаят Нурахмедли забежал внутрь и взял мальчика на руки. Позже в другой комнате был обнаружен его отец — мужчина крепко спал. В настоящий момент жизнь и здоровье ребенка вне опасности", — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.