Школьная и православная выставки в Тюмени стали самыми посещаемыми в 2020 году

Фото пресс-службы Тобольской митрополии

Около 24 тыс. человек посетили православную выставку, которая проходила в "Тюменской ярмарке". Наравне со школьной ярмаркой она стала самой посещаемой в 2020 году, сообщили в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Как рассказал генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков, всего в этом году состоялось 10 выставок. Несколько мероприятий пришлось отменить или перенести из-за ограничительных мероприятий в рамках пандемии. К примеру, не состоялись три популярные весенние выставки: "ПродЭкспо", "Охота и рыбалка", "Дача. Сад. Огород". В ограниченном формате прошел Градостроительный форум.

"Тем не менее, коллектив удалось сохранить, время простоя мы использовали, в том числе, и для ремонтных работ. В непростой период мы решили, что здоровье клиентов и сотрудников станет нашим основным приоритетом. Поэтому приняли все необходимые меры, чтобы сделать нашу площадку безопасной и защищенной от инфекций. К моменту снятия ограничений, выставочный зал был готов встречать посетителей", - сообщил руководитель.

В декабре планируется открыть традиционные новогодние ярмарки.