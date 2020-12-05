Более 2,5 тысяч тюменских детей посетили профессиональные пробы проекта "Билет в будущее"

Источник: WorldSkills Russia

Более 20,5 тыс. тюменских школьников зарегистрировались на официальном портале Всероссийского проекта ранней профессиональной ориентации "Билет в будущее". Из них более 2,5 тыс. учеников посетили профессиональные пробы в рамках акции.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, проект "Билет в будущее" нацелен на школьников 6−11 классов и реализуется в рамках нацпроекта "Образование". В 2020 году состоялся третий цикл проекта, в котором приняли участие 80 регионов России. Для участников предлагают различные формы активностей, чтобы все желающие могли со всей ответственностью отнестись к выбору будущей профессии.

Школьники после регистрации могли выбрать очные пробы начинающего уровня или онлайн пробы продвинутого уровня. В сентябре и ноябре состоялись фестивали профессий "Билет в будущее" в онлайн и очном формате. Акция были организованы и в социальных сетях, где участниками флешмоба стали более 350 школьников со всей Тюменской области. Кроме того, ребята приняли участие во всероссийском конкурсе видеороликов о проекте "Билет в будущее".

В настоящее время уже стартовала регистрация на следующий цикл, она будет открыта до старта проекта в 2021 году. Узнать подробнее можно по ссылке: https://bilet.worldskills.ru