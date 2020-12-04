В Тюмени состоится праздничная программа в честь Дня Героев Отечества

Фотография предоставлена организаторами

9 декабря в России отмечается памятная дата – День Героев Отечества. В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто в разные годы, эпохи защищал священное право народа - жить своей волей и по своим законам.

Быть героем – это не случайность. Быть героем – это верность долгу и своей земле, своему народу, тем традициям, которые передали нам предки. Это готовность, решительность, непоколебимая уверенность в том, что можно пожертвовать собой во благо других, когда того требует Родина.

Вся многовековая история России – это история подвигов наших предков, жертвовавших собой во имя родной земли. Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры орденов Славы и Святого Георгия внесли вклад высшей пробы в укрепление безопасности нашей страны. Совершили подвиги на ратном поле, проявили доблесть в мирное время.

В служении Отечеству значима роль каждого человека – ветераны войн, покорители космоса, талантливые учёные, выдающиеся организаторы производства, заслуженные строители. Их бескорыстное служение Отечеству является примером несгибаемой воли, высокой нравственности, безграничной преданности и любви к Родине, ответственности за её судьбу.

В День Героев Отечества Тюменское концертно-театральное объединение традиционно организует праздничную концертную программу с участием творческих коллективов, отдающим дань памяти героическим предкам и чествующим ныне живущих Героев.

В программе прозвучат песни в исполнении Виктории Некрасовой, Светланы Костко, Марины Штанько, Юлии Савиной, Сергея Дьяконова-Дьяченкова, Александра Петрова, вокал-группы "Санрайз" и эстрадно-джазового оркестра "Золотая труба" под управлением Тимура Бахрова.

Начало трансляции в 12:00 часов.