В Тюменской области + 165 больных коронавирусом за сутки

Фото пресс-службы депздрава

За последние сутки в России зарегистрировано 27 403 новых случая коронавируса, 165 из них - в Тюменской области. Всего с начала года в регионе выявлено 18 914 больных коронавирусом. 15 879 уже выздоровели, в том числе 491 - за минувшие сутки.

На ИВЛ находятся 24 пациента, под наблюдением медиков остается 2241 человек.

С начала пандемии от коронавируса умер 141 человек. О пятерых из них ОперШтаб сообщил сегодня. Несмотря на усилия врачей, скончались мужчины 70, 69 и 58 лет, женщины 67 и 89 лет.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 402 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 42 176 летальных исходов, выздоровели 1 888 752 человека.