Жителям Ново-Патрушева пообещали организовать автобусную развозку детей до школ

В Главном управлении строительства Тюменской области обсудили сроки строительства школы в микрорайоне Ново-Патрушева.

Заместители губернатора Сергей Шустов и Алексей Райдер 3 декабря провели встречу с представителями инициативной группы тюменского микрорайона Ново-Патрушева. На встрече также присутствовал депутат Тюменской городской думы Дмитрий Елагин. Повод для встречи – сроки строительства школы в микрорайоне.

По итогам разговора принято решение, в первую очередь, к началу второго учебного полугодия решить вопрос с подвозом школьников из микрорайона Ново-Патрушева к своим учебным заведениям. Вопрос о начале строительства школы продолжать держать совместными усилиями чиновников и жителей на контроле и решать по мере высвобождения средств из областного бюджета, сообщает пресс-служба ГУС.