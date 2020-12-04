Жителям Ново-Патрушева пообещали организовать автобусную развозку детей до школ

10:01 04 декабря 2020
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В Главном управлении строительства Тюменской области обсудили сроки строительства школы в микрорайоне Ново-Патрушева.  

Заместители губернатора Сергей Шустов и Алексей Райдер 3 декабря провели встречу с представителями инициативной группы тюменского микрорайона Ново-Патрушева. На встрече также присутствовал депутат Тюменской городской думы Дмитрий Елагин. Повод для встречи – сроки строительства школы в микрорайоне.

По итогам разговора принято решение, в первую очередь, к началу второго учебного полугодия решить вопрос с подвозом школьников из микрорайона Ново-Патрушева к своим учебным заведениям. Вопрос о начале строительства школы продолжать держать совместными усилиями чиновников и жителей на контроле и решать по мере высвобождения средств из областного бюджета, сообщает пресс-служба ГУС.

Теги: образование , правительство Тюменской области , строительство , школы
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