Тюменским школьникам предлагают принять "Большие вызовы" и попасть в "Сириус"

Тысячи школьников Тюменской области могут принять участие в конкурсе "Большие вызовы". А это – своего рода путевка в большой научный мир и шанс попасть на бесплатное обучение в образовательный центр "Сириус" в Сочи.

Чтобы туда попасть, сейчас необходимо делать первые шаги – придумать, создать и представить актуальную разработку по одному из 12 направлений, напрямую связанными со Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации. Прием заявок продлится до 28 февраля 2021 года. Желающим предстоит преодолеть региональный трек, который уже стартовал и проходит в два этапа: отборочный с 23 октября 2020 года до 28 февраля 2021 года и финальный со 2 по 27 марта 2021 года, а потом двигаться согласно имеющемуся расписанию.

"Попробовать свои силы и принять участие в конкурсе "Большие вызовы" может каждый желающий школьник с 7 по 11 класс. Я рекомендую отбросить в сторону сомнения и сделать первый шаг. Возможно, это поможет ученикам раскрыть таланты и стать начинающим ученым", – поделилась руководитель Центра по работе с одаренными детьми "Новое поколение" Татьяна Вешкурцева.

Она добавила, что участникам предстоит пройти обучающие программы по проектной деятельности, посетить образовательные семинары, консультации с экспертами по направлениям. Победители и призёры регионального трека попадут в региональную базу данных талантливых детей и молодежи Тюменской области, а также получат ценные призы.

В прошлом году в региональном этапе конкурса приняли участие 338 школьников из 16 муниципалитетов Тюменской области. На заключительном этапе в ОЦ "Сириус" было представлено 8 проектов от области. Этот стабильно высокий показатель был отмечен организаторами на всероссийском уровне. В этом году участвуют школьники 7–11 классов, студенты младших курсов ссузов со всей России, а также впервые в этом году свои проекты смогут представить студенты 1–2 курсов университетов.

Региональный центр "Новое поколение" организован по модели образовательного центра "Сириус" и работает на территории региона уже более 3 лет. Его специалисты занимаются выявлением, развитием и поддержкой одаренных школьников Тюменской области. Все образовательные проекты центра "Новое поколения" бесплатны и реализуются при поддержке правительства Тюменской области.