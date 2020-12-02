В Тюмени завершился форум специалистов сферы культуры и искусства

Фото: Екатерина Христозова

Форум "Культурный практикУМ" в третий раз состоялся в Тюмени. В этом году формат был необычным и объединил сразу оффлайн и онлайн. Мероприятия проходили с 25 по 27 ноября. Участие приняли более 1000 работников культуры и искусства.

"Культурный практикУм" в 2020 году прошел под лозунгом: "Мечтай! Создавай! Действуй!". А основная тема – "Эффективность деятельности в сфере культуры и искусства. Новая реальность, новые вызовы". За три дня "Культурного практикУма" эксперты из разных городов и стран поделились свои опытом и провели мастер-классы, вебинары и лекции.

Несмотря на новые реалии жизни специалисты проявили активный интерес к темам вебинаров. Среди них:

- Digital-проекты в культуре. Успешные практики

- Маркетинг в культуре. Позиционирование и продвижение

- Развитие платных услуг в учреждениях культуры

- Новая этика подачи контента в сети Интернет

- Интеллектуальное развитие социальных сетей и их внедрение и многие другие.

Участники форума получили эксклюзивную информацию от профессионалов своего дела, узнали о роли маркетинга в культурной сфере, особенности работы в Сети и массу другой полезной информации.

Организаторы благодарят всех за активное участие и неподдельный интерес. Посмотреть записи некоторых мастер-классов, а также фотоотчет с мероприятия можно в официальной группе Центра культуры и творчества "Тюмень" в ВК.