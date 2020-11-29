Талантливые тюменские школьники будут получать повышенные стипендии

В Тюмени 360 тыс. рублей выделят из городского бюджета в 2021 году на ежемесячные стипендии главы города одаренным детям. Получателями станут 30 человек, а выплаты за особые успехи по сравнению с прошлым годом повысят с 900 до 1000 рублей.

Еще 140 талантливых детей получат стипендии за успехи в образовательной деятельности, 30 юных тюменцев – за достижения в спорте.

Как сообщила директор департамента культуры Ирина Алексеева на заседании постоянной комиссии по социальной политике гордумы, за 9 месяцев 2020 года услугами дополнительного образования были охвачены более 9,5 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет. За последние пять лет их число увеличилось на 14%.

Привлечению и выявлению талантливых детей способствовало расширение программ и повышение качества образовательных услуг в местных школах искусств. Это получилось реализовать благодаря покупке нового оборудования, музыкальных инструментов и учебных материалов в рамках регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура".

Учащиеся учреждений допобразования и участники клубных формирований досуговых учреждений достойно представляют регион на региональных, всероссийских конкурсах. С января по сентябрь 2020 года участниками конкурсов различных уровней стали более 4 тысяч детей, из них 93% заняли призовые места, пишет "Вслух.ру".