Молодым тюменским мамам советуют питаться правильно

Тюменкам, которые недавно родили малышей, рекомендуют правильно питаться, чтобы не навредить ребенку и себе. Еда должна быть разнообразной и полноценной, но от некоторых продуктов стоит на время отказаться.

Так, специалисты не рекомендуют включать в рацион молодой матери соленья и маринады, консервы, газированные напитки, алкоголь и копчености. Стоит отказаться от сильных аллергенов: арахиса, специй, тропических фруктов, клубники, шоколада, морепродуктов.

"Каждый день в рационе молодой мамы должны быть мясо или рыба, молоко или кефир, творог, яйца, растительное и сливочное масла, хлеб, крупы и макароны, картофель и другие овощи, фрукты и ягоды", - отмечает помощник врача по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области Венера Фомина.

В течение дня должно быть 5-6 приемов пищи средними порциями. Первые 4 месяца следует вводить новые продукты постепенно, отслеживая реакцию малыша. Выпивать в сутки рекомендуется на 1 л жидкости больше, чем обычно, из них не менее 0,5 л молока или кефира, пишет "Мегатюмень".