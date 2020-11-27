Автоинспекторы остановили тюменца с 38 штрафами за превышение скорости

На дорогах областного центра сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие с использованием переносных комплексов фото- и видеофиксации. Автоинспекторы остановили десять автомобилей, на которые среагировал переносной комплекс.

Один из водителей на высокой скорости пытался проехать мимо камеры, однако был остановлен нарядом полка ДПС ГИБДД. При проверке BMW оказалось, что за рулем находится 24-летний мужчина, лишенный права управления транспортом за ДТП с пострадавшими. В этом году водитель 45 раз привлекался к административной ответственности, из них 38 раз за превышение скорости. Ему был выписан штраф в размере 30 тысяч рублей.

38-летний водитель Audi, не заметив автоинспекторов, вплотную подъехал к комплексу фото- и видеофиксации и перекрыл обзор камеры. Странное поведение водителя затонированного автомобиля привлекло внимание сотрудников ГИБДД. Увидев автоинспекторов, мужчина попытался скрыться, но был остановлен. При проверке иномарки выяснилось, что транспортное средство не состоит на учете в ГИБДД и у него прекращена регистрация, а сам водитель лишен прав за совершение грубого нарушения ПДД. В этом году мужчина 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе 8 раз за незаконную тонировку.