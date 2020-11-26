Тюмень за день: 26 ноября

Тюменские водители оплатили чуть больше половины назначенных штрафов

В Тюменской области с начала года возбуждено 921 698 дел за нарушение правил дорожного движения.

В Тюменской области 173 новых случая коронавируса и в два раза больше выздоровевших за сутки пациентов

За минувшие сутки в регионе зафиксировано 173 новых пациентов с covid-19, при этом 349 человек выздоровели.

Бюджет Тюменской области на 2021 год сохранит социальную направленность

Прогнозируемый дефицит бюджета Тюменской области на ближайшие три года составит 69,4 млрд рублей.