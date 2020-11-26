В Тюменской области 173 новых случая коронавируса и в два раза больше выздоровевших за сутки пациентов

За минувшие сутки в регионе зафиксировано 173 новых пациентов с covid-19 (всего с начала пандемии - 17 611), при этом 349 человек выздоровели (за весь период - 12 786).

На ИВЛ находятся 17 пациентов, 1 849 человек остаются под меднаблюдением, 1 834 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 131 пациент с коронавирусом, в том числе 64-летняя женщина и мужчина 67 лет, о смерти которых ОперШтаб сообщил сегодня.

В целом по России за сутки выявлено 25 487 новых случаев коронавируса, зафиксировано 524 летальных исхода, полностью выздоровели 25 073 человека. С начала пандемии коронавирус подтвердился у 2 187 990 пациентов, 38 062 из них умерли, выздоровели 1 685 492 человека.