Тюмень за день: 24 ноября

18:00 24 ноября 2020
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Депутаты гордумы поддержали корректировку главного финансового документа Тюмени

Расходы будут сокращены примерно на один миллиард рублей.

На улице Хохрякова ограничат стоянку транспорта

Ограничения начнут действовать с 15 декабря.

В Тюмени десятиклассник на "девятке" пытался скрыться от погони

На Велижанском тракте водитель свернул в сторону садового общества "Плодовое", не смог въехать в ворота, задев их зеркалом.

Теги: Тюмень за день
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