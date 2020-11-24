Тюмень за день: 24 ноября

Депутаты гордумы поддержали корректировку главного финансового документа Тюмени
Расходы будут сокращены примерно на один миллиард рублей.
На улице Хохрякова ограничат стоянку транспорта
Ограничения начнут действовать с 15 декабря.
В Тюмени десятиклассник на "девятке" пытался скрыться от погони
На Велижанском тракте водитель свернул в сторону садового общества "Плодовое", не смог въехать в ворота, задев их зеркалом.
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