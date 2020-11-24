Тюмень за день: 24 ноября

Депутаты гордумы поддержали корректировку главного финансового документа Тюмени

Расходы будут сокращены примерно на один миллиард рублей.

На улице Хохрякова ограничат стоянку транспорта

Ограничения начнут действовать с 15 декабря.

В Тюмени десятиклассник на "девятке" пытался скрыться от погони

На Велижанском тракте водитель свернул в сторону садового общества "Плодовое", не смог въехать в ворота, задев их зеркалом.