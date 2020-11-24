Поскользнувшейся на тротуаре тюменке выплатят 79 тысяч рублей

Ленинский районный суд Тюмени вынес решение о взыскании с ООО УК "Меридиан Сервис" в пользу пострадавшей жительницы Тюмени более 79 тыс. рублей.

Утром 5 ноября 2019 года тюменка вышла из дома, чтобы отвести малолетнюю дочь в детский сад. На крыльце и тротуаре было скользко. Женщина на тротуаре упала и ударилась затылком о ступеньку крыльца. 22 дня она была временно нетрудоспособна.

В декабре 2019 года потерпевшая обратилась в Ленинский районный суд Тюмени с иском к ООО УК "Меридиан Сервис" о возмещении материального и морального вреда.

"В ходе судебного разбирательства была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установила, что при падении тюменка получила легкий вред здоровью", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Суд, рассмотрев дело, взыскал с управляющей компании в пользу пострадавшей более 79 тыс. рублей в счет возмещения лечения, утраченного заработка и морального вреда.