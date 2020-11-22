Эксперты дают тюменцам советы по уходу за волосами в холода

В переходный период осень – зима волосы подвержены повышенному риску. Парикмахер, бьюти-эксперт, консультант по красоте волос Наталья Гурьянова поделилась простыми, но эффективными способами сохранить и защитить шевелюру в холодное время года.

По словам эксперта, нужно обязательно носить шапки, также можно наносить на волосы термозащиту в виде спрея. Тюменки могут вместо шапки надевать стильный платок, чтобы защититься от порывов ветра – они не только портят прическу, но и сушат сами волосы.

Тюменцам рекомендуют также чаще расчесывать волосы. "Когда после непогоды мы заходим в помещение, то волосы начинают запутываться. Если начинаем с ними что-то неаккуратно делать, то может появиться сечка. Поэтому в это время года желательно почаще аккуратно расчесывать локоны", - рассказала Наталья Гурьянова.

Мыть голову лучше не сильно горячей водой, так как чешуйки волос от этого сильно раскрываются, волос начинает разрушаться. Стоит выбирать теплую воду комфортной температуры, избегая резких перепадов. Жителям северного климата рекомендуют пользоваться маслами для волос, это снимает электризацию. Еще один совет - делать самомассаж головы. Благодаря нему луковицы волос начинают получать больше питания, кровоток к ним идет активнее, пишет "Тюменская область сегодня".