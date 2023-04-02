"Королевой Студенчества" стала жительница Тобольска

Международный конкурс красоты и таланта "Королева студенчества – 2022" завершился в Минске. Обладательницей титула II Вице-королевы стала жительница Тюменской области Ариана Гайнуллина.

Россию на Конкурсе представляли 6 девушек. В финале россиянки выступали на творческих и презентационных конкурсах, где рассуждали на тему красоты и показывали ораторское мастерство. Также демонстрировали навыки модельной ходьбы в дефиле.

Победительницей Конкурса стала Айыына Пудова (Республика Саха). Звание I Вице-королевы у Анны Ивановой (Республика Беларусь). А титула II Вице-королевы удостоились две конкурсантки: Ариана Гайнуллина (Тюменская область) и Полина Широкова (Воронежская область), сообщает Мегатюмень.

— За всю историю конкурса Тюменская область впервые вышла на такой уровень. Я горжусь тем, что смогла не только защитить честь региона, но и вывести на новый уровень, — поделилась Ариана Гайнуллина, II Вице-королева Студенчества – 2022.