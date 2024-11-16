Может ли стрижка омолодить человека, рассказал эксперт

Тренер по женским стрижкам Илья Николаев рассказал, что прически длиной от середины шеи и выше помогают скрыть возраст. Под воздействием гравитации наша кожа постепенно опускается, и эти изменения становятся заметными в зеркале.

Подсознательно мы стремимся противостоять действиям гравитации и подтянуть лицо. Визуально этому способствуют такие прически, как "пикси", "боб", градуированное "каре" с различной высотой подъема объема, короткие равномерные и асимметричные стрижки с акцентной челкой, а также "шэгги".

– Однако стоит помнить, что неправильная укладка короткой стрижки может не только сильно состарить лицо, но и сделать сам образ устаревшим. Например, волосы, зачесанные назад от зоны челки, способны прибавить вам минимум 10 лет. Чтобы избежать этого эффекта, лучше распределять волосы по естественному распаду – так они будут выглядеть более естественно и свежо, – уточняет мастер.

Если говорить о длинных волосах, то они, по мнению Ильи Николаева, могут визуально тянуть кожу вниз, что усугубляет возрастные изменения.

Мастер по волосам Анна Виноградова подтверждает, что грамотно подобранная стрижка и цвет волос помогут выглядеть моложе. Специалист считает "каре" одной из самых модных и универсальных стрижек, имеющих массу вариаций, как с челкой, так и без нее, - сообщает Тюменская область сегодня.