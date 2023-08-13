Курсы красоты могут пройти жители Голышманово

Индивидуальный предприниматель Надежда Золотарева из поселка Голышманово организовала для селян курсы красоты. Она разработала социальный проект "Красивые люди и обучает женщин парикмахерскому искусству, оформлению бровей и гигиеническому маникюру

- Проект реализую в двух населенных пунктах, набрала две группы по четыре человека. Женщины хотят оставаться ухоженными и очаровательными в любом возрасте. В малых деревнях и селах нет специалистов, салонов красоты. Людям приходится выезжать куда-то, чтобы постричь волосы. Мои ученицы смогут сами постричь мужа, детей, внуков, знакомых. А самое главное - они научатся ухаживать за собой так, чтобы оставаться привлекательными на долгие годы, - рассказала Надежда Золотарева.

На грантовые средства, выигранные на муниципальном конкурсе гражданских инициатив, Надежда Золотарева приобрела необходимые расходные материалы и оборудование, сообщает КП-Тюмень.