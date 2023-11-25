Тюменка может стать "Мисс Офис-2023"

Тюменка Александра Копанева вошла в топ-30 финалисток международного конкурса "Мисс Россия-2023". Итоговое шоу пройдет сегодня, 25 ноября, в Москве. Наша участница выступит под №14.
Александра работает маркетологом в инвестиционной компании, которая специализируется на недвижимости и финансовом рынке. Участница конкурса - ключевой сотрудник, отвечает за позиционирование брендов, участвует в разработке продуктов компании, обучает коллег секретам успешных выступлений.
"Не бойтесь сделать первый шаг к неизведанному. Мое участие в конкурсе "Мисс Офис" становится той самой отправной точкой. И я хочу вдохновить своим поступком каждую девушку мира", - прокомментировала Александра Копанева.
Шоу начнется в 18:00 по московскому времени, на официальном сайте https://www.missoffice.org/ будет прямая трансляция.
В состав жюри вошли чемпионка мира, фигуристка Евгения Медведева, телеведущий Дмитрий Шепелев, рэпер NATAN, актер Роман Маякин. Жюри будут оценивать не только внешние данные участниц, но и интеллект, эрудицию, сообразительность, сообщает Вслух.ру.
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