Почему с возрастом опускается кожа лица, рассказали тюменцам

- Кожа лица опускается или говоря медицинским языком птоз лица вызывается не только старением, но и резким похудением или артофией лицевых мышц. После сорока эластичность кожи и связок снижается из-за нехватки собственного коллагена и эластина, обезвоженности, малоподвижности, гормональных сбоев.

Поверхностная мышца платизма, которая проходит через шею, уголок рта и огибая ухо, спускается, идет обратно по шее. Так вот это мышца и играет ключевую роль в образовании брыли. Девушкам и молодым женщинам такие дефекты возникают при резком снижении веса. Если вы обладатель деформационно-птозного или отечного типа старения, то профилактировать эту проблему надо с молодости, - объяснила косметолог Марина Мызина.

Специалист уточнила, что на ранних стадиях старения против брылей будут полезны массажи и гимнастика лица. При сильно выраженных провисаниях кожи и внутренних тканей лица поможет только пластическая хирургия, сообщает Мегатюмень.