Ведущие специалисты дерматовенерологии обсудили актуальные вопросы онлайн

Конференция "Актуальные вопросы дерматовенерологии" на этот раз состоялась в онлайн-режиме. Организатором выступила "Медицинская ассоциация врачей дерматовенерологов Тюменской области", сообщает МЕДИНФО 72.

Конференция собрала самых компетентных и уважаемых специалистов. Своим опытом и знаниями поделились специалисты из Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска и Москвы.

Павел Жвавый, главный внештатный специалист по дерматовенерологии Департамента здравоохранения Тюменской области, главный врач ГАУЗ ТО "Областной кожно-венерологический диспансер", председатель региональной общественной организации "Медицинская ассоциация врачей дерматовенерологов Тюменской области" приветствовал участников онлайн-конференции и представил докладчиков слушателям.

Тема псориаза в дерматовенерологии не теряет своей актуальности. Только за третий квартал текущего года в Тюмени и Тюменской области было зарегистрировано 2444 человек с впервые выявленным псориазом.

Псориаз – хронический кожный дерматоз, носит как наследственный характер, так и приобретенный. Псориаз известен со времен античности, этиология заболевания полностью не выяснена. В отличие от других заболеваний, псориаз не передается от человека к человеку. Его лечение должно базироваться прежде всего на диагностике причин, по которым организм начинает атаковать собственные клетки кожи.

Такими причинами могут быть:

* генетическая предрасположенность (около трети случаев);

* аллергии;

* эндокринные заболевания;

* реакция на лекарственные средства или передозировка ими;

* повреждения кожи при травмах или воспалениях;

* стрессы;

* перенесенное инфекционное заболевание (грипп, ангина);

* алкоголизм;

* табакокурение,

* ВИЧ-инфекция;

* сезонность.

Все эти данные нашли свое применение в разработке различных видов терапии. На сегодняшний день в Областном кожно-венерологическом диспансере используются современные методы лечения псориаза, такие как — ГИБП, ПУВА-терапия, селективная фототерапия.

На конференции новыми подходами к терапии псориаза поделилась с коллегами Муза Кохан - заслуженный врач России, д.м.н., профессор, заведующий научным клиническим отделом дерматологии ГБУ СО "УрНИИДВиИ" города Екатеринбурга. "Если говорить о краткосрочных целях лечения псориаза, то нам важно достичь быстрого контроля заболевания, уменьшить клинические проявления и площадь очага поражения", - подчеркнула Муза Михайловна.

С темой "Контроль псориаза в течение года. Миф или легенда?" выступила Ольга Летяева – д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО ЮУГМУ (город Челябинск).

"Из лекарственных средств чаще других обострение псориаза вызвали такие антибиотики: тетрациклин, пенициллин, левомицетин, некоторые нестероидные противовоспалительные средства, витамины группы В, бета-блокаторы, а также цитостатики, вакцины, сыворотки и другие", - поделилась с коллегами Ольга Ивановна. По ее словам, положительный эффект при псориазе оказывает активная форма витамина D за счет иммуномодулирующего действия.

Об эффективности малых доз изотретиноина в терапии больных розацеа рассказала Елена Корюкина, к.м.н., врач высшей квалификационной категории Свердловского областного кожно-венерологического диспансера.

Альбина Хлебникова – д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии и дерматоонкологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского (город Москва) выступила с докладом "Оптимизация терапии инфицированных дерматозов: традиции и инновации".

Как правило, методы лечения псориаза основаны на длительных наблюдениях за больными – вот почему важно состоять на диспансерном учёте. Но известно точно, что облегчению состояния способствуют дозированное пребывание на солнце, правильное питание, снижение уровня стресса, своевременное лечение инфекций, санация крупных очагов лишая.

Кроме того, избыточный вес является одним из провоцирующих факторов псориаза, при этом часто отмечаются случаи жировой дистрофии печени. Диетотерапия предписывает полный отказ от алкоголя, жирной и острой пищи, снижение в рационе количества мучных и кондитерских изделий. Основу питания должны составлять молочные, мясные, растительные продукты, полезна рыба. Если у больного на протяжении жизни бывали даже единичные случаи аллергических реакций — их также следует исключить.

В заключение конференции состоялось обсуждение поднятых тем. В ходе дискуссии специалисты поделились мнением о докладах коллег, ответили на вопросы слушателей и подвели итоги плодотворной работы.