171 случай коронавируса за сутки выявили в Тюменской области

В Тюменской области за сутки зарегистрирован 171 случай заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии -16580. За весь период выздоровели 11258 человека, в том числе 218 за последние сутки. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 117 пациентов с коронавирусом.

19 пациентов находятся на ИВЛ, 1953 человека остаются под медицинским наблюдением, 2410 человек - на перевахтовке.

В целом по России за сутки выявлено 24 318 новых случаев коронавируса, зафиксирован 461 летальный исход, полностью выздоровели 24 758 человек. С начала пандемии в стране выявлено 2 039 926 случаев коронавируса, зафиксировано 35 311 летальных исходов, выздоровели 1 551 414 человек.