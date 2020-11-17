В Тюменской области скончались семь пациентов с коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 22 410 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 169 случаев — в Тюменской области. Всего на территории региона зафиксировано 16 076 случаев заболевания COVID-19.
Также за сутки в регионе скончались семь пациентов с коронавирусной инфекцией:
— две женщины 57 лет — от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и отягощенного анамнеза.
— женщины 52 и 56 лет — от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегементарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.
мужчина 65 лет — от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.
— мужчина 65 лет — от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний.
— мужчина 54 лет — от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 114 пациентов с коронавирусом.
15 пациентов из общего числа заболевших находятся на ИВЛ.
2 099 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 410 — на перевахтовке.
За сутки выздоровели 195 человек, за весь период пандемии выздоровели 10 631 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 971 013 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 33 931 летальный исход, выздоровели 1 475 904 человека.
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