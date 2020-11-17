В Тюменской области скончались семь пациентов с коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 22 410 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 169 случаев — в Тюменской области. Всего на территории региона зафиксировано 16 076 случаев заболевания COVID-19.

Также за сутки в регионе скончались семь пациентов с коронавирусной инфекцией:

— две женщины 57 лет — от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и отягощенного анамнеза.

— женщины 52 и 56 лет — от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегементарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

мужчина 65 лет — от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

— мужчина 65 лет — от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

— мужчина 54 лет — от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 114 пациентов с коронавирусом.

15 пациентов из общего числа заболевших находятся на ИВЛ.

2 099 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 410 — на перевахтовке.

За сутки выздоровели 195 человек, за весь период пандемии выздоровели 10 631 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 971 013 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 33 931 летальный исход, выздоровели 1 475 904 человека.