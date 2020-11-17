Тюменцы голосуют за лучших предпринимателей региона и получают подарки

14:00 17 ноября 2020
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Фото: Тюменская марка

"Тюменская марка" по будням в 10:30 в эфире радио Dipol FM разыгрывает среди горожан подарки от партнеров и участников конкурса. У вас еще есть шанс испытать удачу и получить ценные призы!

Напоминаем, отдать свой голос можно в семи номинациях - за каждый из голосов вам будет присвоен один порядковый номер, который и примет участие в розыгрыше. Всего у одного человека может быть до семи номеров включительно.

Для участия в голосовании необходимо пройти авторизацию через сайт госуслуги и только после этого отдать свой голос за понравившегося участника на официальном сайте "Тюменской марки" или в приложении.

А одними из главных призов станут электросамокат, ноубук и путевка на Чёрное море. Розыгрыш главных призов состоится 30 ноября в прямом эфире на канале "Тюменское время".

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Теги: розыгрыш , Тюменская марка
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