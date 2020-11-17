Тюменцы голосуют за лучших предпринимателей региона и получают подарки

"Тюменская марка" по будням в 10:30 в эфире радио Dipol FM разыгрывает среди горожан подарки от партнеров и участников конкурса. У вас еще есть шанс испытать удачу и получить ценные призы!
Напоминаем, отдать свой голос можно в семи номинациях - за каждый из голосов вам будет присвоен один порядковый номер, который и примет участие в розыгрыше. Всего у одного человека может быть до семи номеров включительно.
Для участия в голосовании необходимо пройти авторизацию через сайт госуслуги и только после этого отдать свой голос за понравившегося участника на официальном сайте "Тюменской марки" или в приложении.
А одними из главных призов станут электросамокат, ноубук и путевка на Чёрное море. Розыгрыш главных призов состоится 30 ноября в прямом эфире на канале "Тюменское время".
Следите за новостями в социальных сетях конкурса "Тюменская марка".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru