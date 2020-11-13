"Семейная стоматология" запустила акцию на установку немецкой коронки

Фото: Семейная стоматология

Ничто не располагает к себе так, как искренняя и естественная улыбка! Но что если идеальность улыбки омрачает разрушенный или сломанный зуб? Не стоит отчаиваться, ведь на помощь может прийти зубная коронка от "Семейной стоматологии".

"Семейная стоматология" запустила акцию и приглашает установить металлокерамическую коронку Duceram всего за 5500 рублей вместо 8000!

В настоящий момент коронки Duceram очень популярны и востребованы, так как они максимально прочные, надежные, гипоаллергенные и могут похвастаться настоящим немецким качеством. К тому же сроки изготовления протеза занимают всего 5-7 рабочих дней.

Приходите в стоматологию на бесплатную прием-консультацию, узнайте еще больше преимуществ немецких коронок Duceram и получите в качестве приятного бонуса индивидуальный план лечения.

Не упустите возможность удивить всех идеальной улыбкой вместе с "Семейной стоматологией"!

"Семейная стоматология" находится по адресам ул. Профсоюзная, 70 (+7 (3452) 46-14-53), ул. Менделеева, 16 (+7 (3452) 911-533). Не упустите шанс воспользоваться выгодным предложением!

Лицензия N ЛО-72-01-002699 от 02.02.2018г. Департамента здравоохранения Тюменской области. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.