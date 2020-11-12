В Голышманово заработал центр амбулаторной онкопомощи

Фото предоставлено ГБУЗ ТО «Областная больница №11»

В Голышманово на базе Областной больницы №11 открылся центр амбулаторной онкологической помощи. Всего в Тюменской области работают 5 подобных центров, все они были созданы в рамках национального проекта "Здравоохранение".

В новом центре специализированную медицинскую помощь смогут получать жители Голышмановского, Аромашевского, Омутинского и Юргинского районов. Ранее пациенты проходили противоопухолевое лечение в тюменском "Медицинском городе".

В задачи Центра амбулаторной медицинской помощи входит не только диспансерное наблюдение пациентов и проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, но и своевременная диагностика злокачественных новообразований и предраковых патологий. Для этого центр оснащен современными ультразвуковыми аппаратами, эндоскопическим комплексом, компьютерным томографом, цифровым маммографом и рентгенологической установкой. Также в амбулаторном центре есть возможность проводить морфологические исследования.

"Тактика лечения наших пациентов назначается мультидисциплинарной комиссией "Медицинского города". Хирургическое лечение все пациенты по-прежнему получают на базе областного центра, а лекарственную терапию теперь могут получать по месту жительства", — рассказал Алексей Шестаков, руководитель Центра амбулаторной онкологической помощи.

Ранее в Тюменской области было открыто четыре подобных центра: в Тюмени, Ишиме, Тобольске и Заводоуковске.