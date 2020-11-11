В Тюмени открылась выставка о городе в начале прошлого века

16:29 11 ноября 2020
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На площади у Литературно-краеведческого центра прошло открытие уличной выставки "Серебряный век в Тюмени". Первые посетители увидели на двадцати четырех планшетах выставочной экспозиции старинные фотографии нашего города и исторические документы, относящиеся к первым двум десятилетиям двадцатого века.

Открытие коммерческого училища и "Народного дома", обновление театрального репертуара и проведение вечеров поэзии, строительство общегородской электростанции и железной дороги Тюмень — Омск, возникновение первых кинотеатров и новых газет, столкновение идей и мнений, веротерпимость и ставшая возможной постройка костёла и синагоги – вот только некоторые вехи, которыми отмечен "серебряный век" в Тюмени.

О том, как эпоха исторических перемен отразилась в архитектурном облике Тюмени, и о выдающихся людях своего времени, чьи судьбы были неразрывно связаны с городом, участникам открытия выставки рассказал известный тюменский историк и краевед Валерий Чупин.

Посетить выставку "Серебряный век в Тюмени" можно будет до конца 2020 года.

Теги: краеведение
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