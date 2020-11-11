Тюменцам предлагают рассказать об исторических брендах региона

Общественная палата Российской Федерации приглашает представителей Тюменской области к участию в конкурсе "Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России", проводимом на интерактивной цифровой платформе Живоенаследие.рф при поддержке Русского географического общества, Агентства стратегических инициатив и Общенационального союза индустрии гостеприимства.

Общественный проект "Живое наследие" ставит своей целью формирование сети местных сообществ спасения, возрождения и популяризации локальных достопримечательностей России. Первые 500 культурных брендов, большинство из которых составили широко известные достопримечательности, отобрали члены экспертного жюри. В настоящее время проект "Живое наследие" выходит на новый этап — составление списка топ-1000 культурных и туристических брендов. Крауд-система портала собрала сотни заявок на включение и описание новых объектов.

Предполагается, что в список войдут бренды, известные преимущественно на локальном уровне и имеющие потенциал стать точками притяжения туристов, добровольцев и инвесторов в национальном и глобальном масштабе. Увеличение известности таких объектов и нематериальных явлений через включение их в топ-1000 будет вести к культурному возрождению и экономическому развитию территорий.

На платформе Живоенаследие.рф создана возможность для добавления и описания новых достопримечательностей силами участников сети - краеведов, экспертов по туризму и культурному наследию, представителей креативных индустрий и туристического бизнеса, туристско-информационных центров, органов государственной власти и местного самоуправления.