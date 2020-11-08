Как получить листок нетрудоспособности, если заразился коронавирусом или находился в контакте с больным

Листок нетрудоспособности по заболеванию или по карантину может получить человек подтвержденным коронавирусом либо контактировавший с таким больным человек, сообщает "Тюменская линия" со ссылкой на региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

Гражданам, имеющим заболевание, в том числе и с признаками коронавирусной инфекции, выдача и продление листка нетрудоспособности осуществляется медицинским работником после осмотра. В указанном случае листок нетрудоспособности оформляется с кодом "01" - заболевание.

Тем гражданам, которые контактировали с инфекционными больными, и которые не имеют никаких проявлений заболевания и получили отрицательный тест на COVID-19, оформляется листок нетрудоспособности с кодом "03" - карантин.

В связи с карантином листок нетрудоспособности выдается при обращении в медицинскую организацию по месту жительства.

Продолжительность отстранения от работы в этих случаях определяется утвержденными сроками изоляции лиц, перенесших инфекционные заболевания и соприкасавшихся с ними, указанными в постановлении Роспотребнадзора.

Руководители организаций независимо от организационно-правовой формы собственности обязаны обеспечить неукоснительное выполнение мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленных постановлениями Правительства и главного санитарного врача субъекта РФ.

Обо всех случаях выявления больного с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) необходимо незамедлительно сообщать в Управление Роспотребнадзора субъекта РФ. Данные о выявленном случае заболевания и контактных лицах передаются в Роспотребнадзор. Контактными являются не только родственники, проживающие с заболевшим, но и коллеги. Поэтому заболевший гражданин должен сообщить о заболевании COVID-19 своему непосредственному начальнику.

Для контактных лиц по согласованию с работодателем возможен также вариант дистанционной работы. В этом случае оформление листка нетрудоспособности не требуется.

Обращаем особое внимание, что в соответствии с действующим законодательством, граждане, находящиеся на карантине, обязаны соблюдать данный режим. А это значит, что в период карантина нельзя выходить на улицу, в магазин, на работу, в аптеку, ездить на дачу. Следует исключить контакты с родными и близкими людьми.

Для получения листка нетрудоспособности при заболевании COVID-19, контакте с заболевшим и необходимости соблюдения карантина незамедлительно обращайтесь по телефону в медицинскую организацию по месту жительства.