Жителям частного сектора напомнили о том, как правильно топить печи

В 2020 году увеличилось число возгораний в частных жилых домах по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году на 31 октября в регионе произошло 276 пожаров, в 2020 году на эту же дату - 287, сообщает МЧС по Тюменской области.

В связи с наступлением отопительного сезона пожарные напоминают напоминают владельцам частных и дачных домов о необходимости соблюдать правила безопасности при использовании печей.

♦ В начале отопительного сезона прочистите печи и дымоходы, отремонтируйте и побелите известковой или глиняной смесью, чтобы вовремя увидеть образовавшиеся черные, от дыма, трещинки.

♦ В дымоходах не должно быть засоров. Там обязательны исправные разделки, которые предохраняют конструкции. Важно заметить, что ремонтные работы и кладку печей можно доверить только специалистам и организациям, которые получили специальную лицензию МЧС на ведение подобных работ.

♦ Для розжигания печей запрещено использовать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. А для того, чтобы предотвратить перекал печи, рекомендуют топить ее 2-3раза за сутки не более по 1,5 часа. За три часа, прежде лечь спать, топку нужно прекратить.

♦ Мебель, шторы и прочие предметы должны располагаться не менее чем в 50 см. от топящейся печи. И конечно ни в коем случае нельзя топить печку дровами, которые не вмещаются в топку.

♦ Ни в коем случае не оставляйте топящиеся печи без присмотра или присмотр малолетних детей.

В случае возникновения пожара нужно звонить по телефонам 01, 101 или 112.