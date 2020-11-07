Тюменские старшеклассники уходят на дистанционку

Ученики 6-11 классов школ Тюменской области первые две недели второй учебной четверти будут учиться дистанционно. За парты с понедельника, 9 ноября, сядут только ученики начальной школы, а также пятиклассники. Такое решение принято на заседании Оперативного штаба для стабилизации эпидобстановки в регионе, сообщил заместитель губернатора Алексей Райдер.

Старшеклассники уже знакомы с принципами онлайн-обучения и более самостоятельны. Младшим же школьникам нужно непосредственное руководство учителя и в целом присмотр взрослых, поэтому они продолжат ходить в школы, пояснил Райдер. Дети из малообеспеченных семей и дети-инвалиды, обучающиеся дистанционно, будут получать сухпайки.

В целом ситуация по заболеваемости стабилизировалась, однако еще не пошла на спад. Разобщение детских коллективов позволит сократить риски дальнейшего роста, считают в ОперШтабе. "Я призываю родителей отнестись с пониманием к принятым решениям. Они полностью соответствуют текущей обстановке. Наша главная задача — не подвергать риску не только самих детей — учащихся школ, но и членов их семей", — обратился к жителям региона Алексей Райдер.

Помимо школ, на двухнедельную дистанционную работу перейдут все учреждения дополнительного образования.

Татьяна Тихонова