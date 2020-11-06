В ОКБ №1 пациентов с инсультом спасают с помощью тромбоэкстракции

Фото: пресс-служба ОКБ №1

В июле этого года в Тюмени заработало первичное сосудистое отделение на базе Областной клинической больницы №1. В арсенале врачей современные технологии. Например, метод экстренной медицинской помощи больным с ишемическим инсультом — эндоваскулярная тромбоэкстракция. Благодаря этому уже удалось спасти 10 пациентов.

Когда у человека происходит ишемический инсульт, в запасе у врачей есть считанные часы для спасения жизни. Если не прошло 4,5 часа с момента появления первых симптомов острого нарушения мозгового кровообращения, то тромб растворяют с помощью лекарственных средств. Однако спустя это время, лекарства неэффективны.

Тромбоэкстракция — передовой метод механического удаления тромба с помощью стента. Эта сложная высокотехнологичная операция проводится с минимальными рисками для пациента. Воздействие оказывается непосредственно на патологический очаг, оставляя в сохранности здоровые ткани. Это позволяет существенно снизить риск тяжелых последствий инсульта, таких как инвалидность, и вернуть пациентов к полноценной жизни. Благодаря этому врачам удается спасти и возрастных пациентов.

Своей 70-летней маме мужчина вызвал скорую после того, как нашел ее лежащей на кровати, женщина не реагировала на речь сына. Хотя еще в обед, при разговоре по телефону, все было хорошо. Другую 67-летнюю пациентку дочь также нашла дома в дезориентированном состоянии. Времени с момента появления первых симптомов прошло много, пациентов доставили в крайне критическом состоянии. Чтобы как можно быстрее восстановить циркуляцию крови в головном мозге, врачи решили удалять пожилым пациенткам тромбы с помощью тромбоэкстракции. Операции длились несколько часов и прошли успешно.