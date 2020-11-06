В Тобольском районе один подросток застрелил другого на охоте

14:25 05 ноября 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организована проверка по факту гибели 12-летнего мальчика на охоте.

По предварительным данным, сегодня, 5 ноября, вблизи деревни Вармахли Тобольского района 13-летний подросток в лесу на охоте застрелил 12-летнего мальчика. От полученных ран он скончался. Обстоятельства трагедии выясняются.

"По данному факту прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил Тобольской межрайонной прокуратуре провести проверку соблюдения законодательства об оружии и исполнения  родителями указанных детей своих обязанностей. При наличии основании принять необходимые меры реагирования", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Теги: гибель детей , охота , подростки , прокуратура , Тобольский район
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2020