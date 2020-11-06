В Тобольском районе один подросток застрелил другого на охоте

По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организована проверка по факту гибели 12-летнего мальчика на охоте.

По предварительным данным, сегодня, 5 ноября, вблизи деревни Вармахли Тобольского района 13-летний подросток в лесу на охоте застрелил 12-летнего мальчика. От полученных ран он скончался. Обстоятельства трагедии выясняются.

"По данному факту прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил Тобольской межрайонной прокуратуре провести проверку соблюдения законодательства об оружии и исполнения родителями указанных детей своих обязанностей. При наличии основании принять необходимые меры реагирования", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.