В аэропорту "Рощино" открылась фотовыставка

Выставка "Россия. Полет через века" открылась в тюменском аэропорту в День народного единства. Пятьдесят вдохновляющих работ, авторами которых являются фотографы со всей страны, гости и жители региона смогут увидеть до конца ноября.

На снимках – красота природы и разнообразие архитектуры, богатство культурного, исторического и духовного наследия России. Организовала фотовыставку группа компаний "Регион" при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и ПАО "Московский кредитный банк". В Тюменской области партнером выступает аэропорт "Рощино".