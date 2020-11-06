В аэропорту "Рощино" открылась фотовыставка

13:33 05 ноября 2020
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Выставка "Россия. Полет через века" открылась в тюменском аэропорту в День народного единства. Пятьдесят вдохновляющих работ, авторами которых являются фотографы со всей страны, гости и жители региона смогут увидеть до конца ноября.

 На снимках – красота природы и разнообразие архитектуры, богатство культурного, исторического и духовного наследия России. Организовала фотовыставку группа компаний "Регион" при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и ПАО "Московский кредитный банк". В Тюменской области партнером выступает аэропорт "Рощино".

Теги: аэропорт , путешествия , Рощино , туризм , фотовыставка
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