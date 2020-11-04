В Тюмени проходит продовольственная благотворительная акция

Накануне в тюменском городском общественном центре "Дом НКО" в рамках федерального благотворительного проекта "Дари Еду!" состоялась акция по оказанию продовольственной помощи социально незащищенным, нуждающимся и оказавшимся в трудной жизненной ситуации жителям региона.

Организаторами акции выступили региональный представитель федерального проекта "Дари Еду!" ̶ автономная некоммерческая организация "Обретая крылья" при участии социального продовольственного центра "Банк Еды" и Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области.

Благотворительный проект "Дари еду!" оказывает помощь продуктами питания людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации по всей России. С лета 2020 года постоянным партнером проекта в Тюмени стала АНО "Обретая крылья". За это время в нашем городе успели состояться ряд мероприятий по сбору и передаче продуктовых пожертвований нуждающимся.

"Для новой благотворительной акции фонд "Дари еду!" специально прислал в Тюмень более 100 продуктовых наборов весом около 9 килограмм каждый, включающих муку, подсолнечное масло, макароны, крупы и другие продукты первой необходимости", — поделилась подробностями председатель АНО "Обретая крылья" Ольга Зубарева.

Сформированные наборы были переданы подопечным некоммерческих организаций, оказывающих помощь многодетным семьям, малоимущим, детям и людям с ограниченными возможностями здоровья. Общественными объединениями, чьи подопечные получили поддержку стали инклюзивный семейный центр "Большая Медведица", АНО центр поддержки семей "Помощь рядом", Тюменская городская общественная организация помощи детям "Наше счастье — 7Я", АНО "Вдохновение" и Центр семейных инициатив "Добрая Тюмень".

Подробная информация о проекте на сайте "Дари Еду!"

Если у Вас возникло желание помочь Валентине Петровне, Коле и другим нуждающимся, став благотворителем проекта, или, если Вам самим необходима продуктовая помощь, Вы можете получить всю необходимую информацию на официальном сайте проекта "Дари Еду!" и у кураторов проекта в Тюмени в группе"Вконтакте".