По инициативе депутата в тюменском дворе появились парковочные места для инвалидов

Решить проблему с парковкой помог инвалиду депутат Тюменской городской думы Иван Попов.

К народному избраннику обратился ветеран труда, проживающий по ул. Пермякова. Тюменец рассказал депутату, что на парковке возле его дома нет специального знака для размещения транспортных средств людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому парковочное место всегда было занято другими машинами.

Согласно законодательству, чтобы была возможность освободить парковочное место для инвалидов, обязательно должен присутствовать дорожный знак "парковка". Депутат связался с руководством обслуживающей дом управляющей компании и ГИБДД.

Совместными усилиями удалось оперативно установить специальный знак и обозначить три парковочных места для инвалидов. Теперь люди с ограничениями по здоровью могут беспрепятственно оставлять автомобили около своего дома.