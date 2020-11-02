По инициативе депутата в тюменском дворе появились парковочные места для инвалидов

16:41 02 ноября 2020
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Решить проблему с парковкой помог инвалиду депутат Тюменской городской думы Иван Попов.

К народному избраннику обратился ветеран труда, проживающий по ул. Пермякова. Тюменец рассказал депутату, что на парковке возле его дома нет специального знака для размещения транспортных средств людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому парковочное место всегда было занято другими машинами.

Согласно законодательству, чтобы была возможность освободить парковочное место для инвалидов, обязательно должен присутствовать дорожный знак "парковка". Депутат связался с руководством обслуживающей дом управляющей компании и ГИБДД. 

Совместными усилиями удалось оперативно установить специальный знак и обозначить три парковочных места для инвалидов. Теперь люди с ограничениями по здоровью могут беспрепятственно оставлять автомобили около своего дома.

Теги: автопарковки , благоустройство , ГИБДД , инвалиды , Тюменская городская дума
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