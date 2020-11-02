За выходные на тюменских дорогах задержали более полусотни пьяных водителей

На минувших выходных в Тюменской области 66 водителей в состоянии опьянения были отстранены от управления транспортом. 6 из них находились под воздействием алкоголя за рулем повторно в течение года, они подлежат уголовной ответственности. ДТП с участием нетрезвых водителей в выходные дни не зарегистрировано.

"Ежедневно в дежурную часть ГИБДД или органы полиции поступают сообщения от жителей Тюмени о фактах неадекватного или нетрезвого вождения. По вызову незамедлительно направляется ближайший наряд ДПС, в большинстве случаев водители в состоянии опьянения задерживаются и отстраняются от управления транспортом, транспорт эвакуируется на спецстоянку", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.