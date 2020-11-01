Похудеть и оздоровить организм помогут разгрузочные дни

Один из способов контроля веса – введение разгрузочных дней. Разгрузка даст организму, и прежде всего желудочно-кишечному тракту, возможность отдохнуть. Значит вы почувствуете прилив сил, легкость в теле, хорошее самочувствие. О плюсах ограничений в еде "Мегатюмени" рассказала биолог Динара Накатаева.

Ограничения в пище должны быть грамотными – нельзя полностью отказываться от еды, нужно лишь сократить общий суточный калораж. Так, если в обычные дни сбалансированный рацион должен быть на уровне 1 200-1 800 ккал, то в разгрузочный день нужно употреблять разнообразную пищу с калоражем примерно 1000 ккал. При этом питаться лучше дробно – 5-6 раз в день, и не позже, чем за 4 часа до сна. Не стоит забывать и про норму выпитой воды – не меньше 2 литров в сутки. Такие дни рекомендуется устраивать не чаще одного раза в неделю.

Важно выбирать время для разгрузки так, чтобы в этот день не выполнять тяжелую физическую работу, не посещать тренировки. Для этого больше всего подходят выходные дни. Также эксперт советует устраивать себе разгрузочные дни, только если вы сами этого хотите. При негативном настрое положительного эффекта не будет, а лишь появится раздражительность, возможны и срывы.

Оптимальные продукты для ограничительных периодов в пище – овощи, фрукты и молочная продукция. Выходить из такого режима тоже нужно правильно. На следующий день лучше есть нежирную еду, предпочтительнее – белковую. Можно вареные яйца, нежирную рыбу, морепродукты или куриную грудку.