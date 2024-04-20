Тюменская грязь может быть полезна

Об особенностях лечения грязевыми процедурами рассказала главный врач ГАУЗ ТО "Областной лечебно-реабилитационный центр" Джинна Лебедева. Пелоидотерапия или грязелечение – это терапевтический подход, который использует целебные свойства грязи для поддержания и восстановления здоровья. Он очень широко применяется в санаториях Тюменской области.

Химический состав лечебных грязей уникален, и они содержат биологически активные вещества органического и минерального происхождения. Грязелечение, по словам Джинны Лебедевой, подразумевает использование иловых сульфидных, сапропелевых, сопочных и торфяных грязей.

Например, сапропелевые грязи озера Малый Тараскуль обладают высокими тепловыми и пластическими свойствами, содержат большую долю биологически активных веществ и биостимуляторов, богатый спектр минеральных солей и микроэлементов. Сапропелевая грязь отличается мягким щадящим действием и высокой лечебной эффективностью, сообщает Тюменская область сегодня.

– Лечебное действие грязи складывается из суммарного эффекта: температурного, механического и химического воздействия на организм. В результате грязелечения происходит расширение сосудов кожи, увеличивается скорость течения крови, ускоряются обменные процессы, угнетаются аллергические реакции, повышаются защитные силы организма, происходит иммунная перестройка, – рассказала главный врач ОЛРЦ.