Как отличать повышенное давление от тревожности

Во время переживаний сердце начинает биться быстрее, может возникнуть ощущение нехватки воздуха, головокружение или даже головная боль. Некоторые думают, что из-за переживаний поднимается давление. Врач-кардиолог Тюменского кардиоцентра Елена Шумейко говорит, что отличить проявления стресса от высокого давления непросто.

- В первую очередь, потому что обычно повышенное артериальное давление не сопровождается яркими симптомами – до достижения критических показателей. И, тем более, если под рукой нет тонометра и вы не знакомы с ощущениями изменения давления. Единственный вариант: при повторяющихся приступах с такими симптомами, как частая головная боль, нарушение зрения, звон в ушах, раздражение и перепады настроения, хроническая усталость, плохой сон обратиться к врачу и выявить первопричину, - говорит кардиолог.

Также при тревоге может возникнуть кардионевроз или ложная сердечная боль. Человек чувствует приступ боли в области сердца, но при этом проблем с ССЗ у него нет. Причина неприятных ощущений – в психике. В таких случаях кардиологи советуют пациенту обратиться за консультацией к психотерапевту, сообщает Мегатюмень.