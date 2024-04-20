Педиатр рассказала об особенностях развития детей

В последние годы врачи-педиатры отмечают увеличение количества новорожденных детей с повышенным весом и детей с задержкой нервно-психического развития.

– Тревожный звоночек – когда ты видишь ребенка возрастом один год или старше, а он не сидит, не ползает, не ходит. В моей практике были такие случаи, но тогда имело место осложненное течение беременности и родов. В итоге был поставлен диагноз ДЦП, – рассказала детский врач.

В целом, по оценке педиатра, недоношенных детей и детей с ДЦП за последние годы стало меньше. Но зато больше детей проявляют речевые нарушения. Специалист считает, что во многом это прямое влияние гаджетов. На участке Олеси Липиной был интересный случай: очень долгожданный и любимый в семье ребенок наблюдался с рождения, а в два года родители пришли с жалобой на то, что он практически не говорит. При этом малыш не выпускал из рук телефон, сообщает Тюменская область сегодня.

– Пришлось папе ставить условие: полгода без гаджетов и телевизора. Только живое общение и развитие мелкой моторики, в том числе обязательно читать вслух сказки. Через полгода отец снова пришел – ребенок был активным, постоянно что-то спрашивал и видел все, что происходит вокруг. Папа тогда очень благодарил, – поделилась специалист.

Часто гаджеты мешают и исправить ситуацию и с лишним весом. Врач-педиатр акцентирует внимание на том, что дети сидят в телефонах, не двигаются, иногда вообще не занимаются никакой физической активностью, не делают зарядку и даже не ходят пешком. Родители считают, что ребенку тяжело, и садятся в автомобиль. Питание, зачастую, тоже оставляет желать лучшего: много сладкого, газировки, соки.